Sangamo Therapeutics Aktie
WKN: 936386 / ISIN: US8006771062
|Performance unter der Lupe
|
10.03.2026 16:03:59
NASDAQ Composite Index-Titel Sangamo Therapeutics-Aktie: So viel hätte eine Investition in Sangamo Therapeutics von vor einem Jahr gekostet
Am 10.03.2025 wurde die Sangamo Therapeutics-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Sangamo Therapeutics-Aktie an diesem Tag 0,99 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Sangamo Therapeutics-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 101,153 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 41,49 USD, da sich der Wert einer Sangamo Therapeutics-Aktie am 09.03.2026 auf 0,41 USD belief. Damit wäre die Investition 58,51 Prozent weniger wert.
Sangamo Therapeutics wurde am Markt mit 152,28 Mio. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
