NASDAQ Composite Index-Titel Sangamo Therapeutics-Aktie: So viel Verlust hätte ein frühes Investment in Sangamo Therapeutics eingebracht

Vor Jahren in Sangamo Therapeutics eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Sangamo Therapeutics-Papier via Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 10,29 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Sangamo Therapeutics-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 97,182 Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 128,28 USD, da sich der Wert einer Sangamo Therapeutics-Aktie am 24.07.2023 auf 1,32 USD belief. Damit wäre die Investition um 87,17 Prozent gesunken.

Der Sangamo Therapeutics-Wert an der Börse wurde auf 237,76 Mio. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at