NASDAQ Composite Index-Titel Sangamo Therapeutics-Aktie: So viel Verlust hätte ein Sangamo Therapeutics-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Am 07.04.2025 wurde das Sangamo Therapeutics-Papier via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 0,71 USD wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 1 414,627 Sangamo Therapeutics-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 394,12 USD, da sich der Wert eines Sangamo Therapeutics-Papiers am 06.04.2026 auf 0,28 USD belief. Mit einer Performance von -60,59 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Sangamo Therapeutics wurde jüngst mit einem Börsenwert von 124,55 Mio. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at