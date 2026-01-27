Sangamo Therapeutics Aktie

Sangamo Therapeutics für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 936386 / ISIN: US8006771062

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Frühe Investition 27.01.2026 16:04:06

NASDAQ Composite Index-Titel Sangamo Therapeutics-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Sangamo Therapeutics von vor 5 Jahren bedeutet

Bei einem frühen Investment in Sangamo Therapeutics-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Am 27.01.2021 wurde die Sangamo Therapeutics-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 14,07 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 7,107 Sangamo Therapeutics-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 2,73 USD, da sich der Wert einer Sangamo Therapeutics-Aktie am 26.01.2026 auf 0,38 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 97,27 Prozent verringert.

Sangamo Therapeutics war somit zuletzt am Markt 128,47 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Sangamo Therapeutics Inc

mehr Nachrichten