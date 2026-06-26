NASDAQ Composite Index-Titel ScanSource-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ScanSource von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in ScanSource-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Am 26.06.2016 wurden ScanSource-Anteile via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 37,14 USD. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 10 000 USD in die ScanSource-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 269,251 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 25.06.2026 auf 50,53 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 13 605,28 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 36,05 Prozent.

Zuletzt ergab sich für ScanSource eine Börsenbewertung in Höhe von 1,01 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at