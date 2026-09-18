ScanSource Aktie

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WKN: 908169 / ISIN: US8060371072

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Hochrechnung 18.09.2026 16:03:47

NASDAQ Composite Index-Titel ScanSource-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ScanSource von vor 10 Jahren eingefahren

Bei einem frühen ScanSource-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem ScanSource-Papier statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren ScanSource-Anteile 34,66 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 288,517 ScanSource-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 16 633,01 USD, da sich der Wert eines ScanSource-Papiers am 17.09.2026 auf 57,65 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 66,33 Prozent angewachsen.

Die Marktkapitalisierung von ScanSource belief sich zuletzt auf 1,14 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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