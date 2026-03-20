NASDAQ Composite Index-Titel ScanSource-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ScanSource von vor 3 Jahren eingefahren

Vor 3 Jahren wurden ScanSource-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 29,03 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die ScanSource-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 3,445 Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 120,56 USD, da sich der Wert einer ScanSource-Aktie am 19.03.2026 auf 35,00 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 20,56 Prozent.

Der ScanSource-Wert an der Börse wurde auf 749,47 Mio. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at