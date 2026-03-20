ScanSource Aktie
WKN: 908169 / ISIN: US8060371072
|Lohnendes ScanSource-Investment?
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20.03.2026 16:03:58
NASDAQ Composite Index-Titel ScanSource-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ScanSource von vor 3 Jahren eingefahren
Vor 3 Jahren wurden ScanSource-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 29,03 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die ScanSource-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 3,445 Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 120,56 USD, da sich der Wert einer ScanSource-Aktie am 19.03.2026 auf 35,00 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 20,56 Prozent.
Der ScanSource-Wert an der Börse wurde auf 749,47 Mio. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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