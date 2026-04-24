NASDAQ Composite Index-Titel ScanSource-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ScanSource von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Verdienst eines frühen ScanSource-Einstiegs gewesen.

ScanSource-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das ScanSource-Papier bei 29,60 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 337,838 ScanSource-Aktien. Die gehaltenen ScanSource-Aktien wären am 23.04.2026 13 493,24 USD wert, da der Schlussstand 39,94 USD betrug. Das entspricht einem Plus von 34,93 Prozent.

Der Börsenwert von ScanSource belief sich zuletzt auf 869,32 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at