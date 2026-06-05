NASDAQ Composite Index-Titel ScanSource-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ScanSource von vor einem Jahr abgeworfen

Wer vor Jahren in ScanSource eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit der ScanSource-Aktie statt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 41,43 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die ScanSource-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 241,371 ScanSource-Aktien. Die gehaltenen ScanSource-Papiere wären am 04.06.2026 11 450,64 USD wert, da der Schlussstand 47,44 USD betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 14,51 Prozent angewachsen.

Der Marktwert von ScanSource betrug jüngst 928,27 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at