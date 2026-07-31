NASDAQ Composite Index-Titel ScanSource-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ScanSource von vor einem Jahr eingebracht

Anleger, die vor Jahren in ScanSource-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurden ScanSource-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 38,84 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in ScanSource-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 25,747 ScanSource-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 454,17 USD, da sich der Wert einer ScanSource-Aktie am 30.07.2026 auf 56,48 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 45,42 Prozent zugenommen.

Insgesamt war ScanSource zuletzt 1,16 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at