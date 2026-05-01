NASDAQ Composite Index-Titel ScanSource-Aktie: So viel Gewinn hätte ein ScanSource-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in ScanSource-Aktien verdienen können.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades ScanSource-Anteilen via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 40,68 USD. Wenn man vor 10 Jahren 100 USD in die ScanSource-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 2,458 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 30.04.2026 auf 41,12 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 101,08 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 1,08 Prozent.

ScanSource erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 867,58 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at