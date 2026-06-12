ScanSource Aktie
WKN: 908169 / ISIN: US8060371072
|ScanSource-Investment im Blick
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12.06.2026 16:04:05
NASDAQ Composite Index-Titel ScanSource-Aktie: So viel Gewinn hätte ein ScanSource-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem ScanSource-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die ScanSource-Anteile bei 30,83 USD. Bei einem ScanSource-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 3,244 ScanSource-Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 160,69 USD, da sich der Wert eines ScanSource-Papiers am 11.06.2026 auf 49,54 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 60,69 Prozent.
Alle ScanSource-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 993,06 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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