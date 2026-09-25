NASDAQ Composite Index-Titel ScanSource-Aktie: So viel Gewinn hätte ein ScanSource-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen Investment in ScanSource-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Die ScanSource-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen ScanSource-Anteile an diesem Tag bei 43,88 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die ScanSource-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 2,279 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 58,07 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 132,34 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 32,34 Prozent zugenommen.

ScanSource erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 1,18 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at