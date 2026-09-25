ScanSource Aktie
WKN: 908169 / ISIN: US8060371072
|Rentabler ScanSource-Einstieg?
|
25.09.2026 16:04:00
NASDAQ Composite Index-Titel ScanSource-Aktie: So viel Gewinn hätte ein ScanSource-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Die ScanSource-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen ScanSource-Anteile an diesem Tag bei 43,88 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die ScanSource-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 2,279 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 58,07 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 132,34 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 32,34 Prozent zugenommen.
ScanSource erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 1,18 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu ScanSource Inc.
Analysen zu ScanSource Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|ScanSource Inc.
|51,50
|1,98%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerLeichte Entspannung am Ölmarkt: ATX fährt letztlich Gewinne ein -- DAX beendet Handel höher -- Asiens Börsen schließen uneinheitlich - Gegen den Trend Gewinne in Japan
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt legten vor dem Wochenende zu. An der Wall Street geht es aufwärts. Die Aktienmärkte in Fernost fanden keine einheitliche Richtung.