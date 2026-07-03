ScanSource Aktie
WKN: 908169 / ISIN: US8060371072
|Frühe Anlage
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03.07.2026 16:04:12
NASDAQ Composite Index-Titel ScanSource-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in ScanSource von vor einem Jahr abgeworfen
Die ScanSource-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 42,90 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das ScanSource-Papier investiert hätte, befänden sich nun 2,331 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 02.07.2026 118,58 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 50,87 USD belief. Mit einer Performance von +18,58 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
ScanSource markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 1,06 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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