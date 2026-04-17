ScanSource Aktie
WKN: 908169 / ISIN: US8060371072
|Profitabler ScanSource-Einstieg?
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17.04.2026 16:04:41
NASDAQ Composite Index-Titel ScanSource-Aktie: So viel hätte eine Investition in ScanSource von vor 3 Jahren abgeworfen
ScanSource-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das ScanSource-Papier an diesem Tag 29,67 USD wert. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 33,704 ScanSource-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 300,30 USD, da sich der Wert eines ScanSource-Papiers am 16.04.2026 auf 38,58 USD belief. Das entspricht einem Plus von 30,03 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von ScanSource belief sich zuletzt auf 824,17 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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