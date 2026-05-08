ScanSource Aktie
WKN: 908169 / ISIN: US8060371072
|Hochrechnung
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08.05.2026 16:03:43
NASDAQ Composite Index-Titel ScanSource-Aktie: So viel hätte eine Investition in ScanSource von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurde die ScanSource-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 38,39 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die ScanSource-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 26,048 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen ScanSource-Papiere wären am 07.05.2026 1 127,64 USD wert, da der Schlussstand 43,29 USD betrug. Das entspricht einem Anstieg um 12,76 Prozent.
ScanSource erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 881,59 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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