ScanSource Aktie
WKN: 908169 / ISIN: US8060371072
|Performance im Blick
|
09.01.2026 16:03:55
NASDAQ Composite Index-Titel ScanSource-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in ScanSource von vor 10 Jahren verdient
Heute vor 10 Jahren wurden Trades ScanSource-Anteilen an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 29,57 USD wert. Bei einem ScanSource-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 338,181 ScanSource-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des ScanSource-Papiers auf 40,44 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 13 676,02 USD wert. Damit wäre die Investition um 36,76 Prozent gestiegen.
Alle ScanSource-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 867,73 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!