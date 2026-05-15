NASDAQ Composite Index-Titel ScanSource-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in ScanSource von vor 3 Jahren verdient

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die ScanSource-Aktie gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurden ScanSource-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 28,79 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die ScanSource-Aktie investiert, befänden sich nun 347,343 ScanSource-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des ScanSource-Papiers auf 42,92 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 14 907,95 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 49,08 Prozent.

Jüngst verzeichnete ScanSource eine Marktkapitalisierung von 853,03 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at