ScanSource Aktie

ScanSource für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 908169 / ISIN: US8060371072

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
ScanSource-Investment im Blick 07.08.2026 16:03:45

NASDAQ Composite Index-Titel ScanSource-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in ScanSource von vor 3 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in ScanSource-Aktien gewesen.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit der ScanSource-Aktie statt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 29,96 USD wert. Investoren, die vor 3 Jahren 10 000 USD in die ScanSource-Aktie investierten, hätten nun 333,778 Anteile im Besitz. Die gehaltenen ScanSource-Aktien wären am 06.08.2026 19 005,34 USD wert, da der Schlussstand 56,94 USD betrug. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 90,05 Prozent.

Jüngst verzeichnete ScanSource eine Marktkapitalisierung von 1,17 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu ScanSource Inc.

mehr Nachrichten

Analysen zu ScanSource Inc.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

ScanSource Inc. 47,20 -4,07% ScanSource Inc.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

16:23 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
15:50 KW 32: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
07.08.26 KW 32: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
02.08.26 Bitcoin, Ether & Co. im Juli 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.08.26 KW 31: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht schwächer ins Wochenende -- DAX schließt nach neuem Hoch im Plus -- US-Handel endet höher -- Asiens Börsen beenden Handel mehrheitlich stärker
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag abwärts. Der deutsche Leitindex konnte einen neuen Höchststand erklimmen. An den US-Börsen ging es am Freitag aufwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend im Plus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen