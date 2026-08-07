NASDAQ Composite Index-Titel ScanSource-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in ScanSource von vor 3 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in ScanSource-Aktien gewesen.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit der ScanSource-Aktie statt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 29,96 USD wert. Investoren, die vor 3 Jahren 10 000 USD in die ScanSource-Aktie investierten, hätten nun 333,778 Anteile im Besitz. Die gehaltenen ScanSource-Aktien wären am 06.08.2026 19 005,34 USD wert, da der Schlussstand 56,94 USD betrug. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 90,05 Prozent.

Jüngst verzeichnete ScanSource eine Marktkapitalisierung von 1,17 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at