NASDAQ Composite Index-Titel ScanSource-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in ScanSource von vor 3 Jahren verdient

Bei einem frühen Investment in ScanSource-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Das ScanSource-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des ScanSource-Papiers betrug an diesem Tag 30,86 USD. Wer vor 3 Jahren 1 000 USD in die ScanSource-Aktie investiert hat, hat nun 32,404 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 2 016,20 USD, da sich der Wert eines ScanSource-Papiers am 01.10.2026 auf 62,22 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 101,62 Prozent angewachsen.

ScanSource war somit zuletzt am Markt 1,18 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at