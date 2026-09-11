NASDAQ Composite Index-Titel ScanSource-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in ScanSource von vor 5 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in ScanSource-Aktien gewesen.

Vor 5 Jahren wurden ScanSource-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 35,38 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die ScanSource-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 28,265 Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 569,53 USD, da sich der Wert eines ScanSource-Papiers am 10.09.2026 auf 55,53 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +56,95 Prozent.

Am Markt war ScanSource jüngst 1,15 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at