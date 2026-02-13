ScanSource Aktie
WKN: 908169 / ISIN: US8060371072
|Profitable ScanSource-Anlage?
|
13.02.2026 16:03:51
NASDAQ Composite Index-Titel ScanSource-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in ScanSource von vor einem Jahr bedeutet
ScanSource-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren ScanSource-Anteile an diesem Tag 37,34 USD wert. Investoren, die vor 1 Jahr 1 000 USD in die ScanSource-Aktie investierten, hätten nun 26,781 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 12.02.2026 928,23 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 34,66 USD belief. Mit einer Performance von -7,18 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
ScanSource wurde am Markt mit 744,73 Mio. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
