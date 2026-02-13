NASDAQ Composite Index-Titel ScanSource-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in ScanSource von vor einem Jahr bedeutet

Vor Jahren in ScanSource eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

ScanSource-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren ScanSource-Anteile an diesem Tag 37,34 USD wert. Investoren, die vor 1 Jahr 1 000 USD in die ScanSource-Aktie investierten, hätten nun 26,781 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 12.02.2026 928,23 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 34,66 USD belief. Mit einer Performance von -7,18 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

ScanSource wurde am Markt mit 744,73 Mio. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at