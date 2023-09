NASDAQ Composite Index-Titel Scientific Games-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Scientific Games-Investment eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Scientific Games-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der Scientific Games-Aktie statt. Am Handelstag zuvor stand die Scientific Games-Aktie letztlich bei 16,69 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Scientific Games-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 5,992 Scientific Games-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 20.09.2023 auf 76,28 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 457,04 USD wert. Das entspricht einem Plus von 357,04 Prozent.

Scientific Games wurde am Markt mit 6,98 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at