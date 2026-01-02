NASDAQ Composite Index-Titel Shore Bancshares-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Shore Bancshares von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Shore Bancshares-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurde das Shore Bancshares-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 10,88 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Shore Bancshares-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 91,912 Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 625,00 USD, da sich der Wert eines Shore Bancshares-Anteils am 31.12.2025 auf 17,68 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 62,50 Prozent erhöht.

Der Shore Bancshares-Wert an der Börse wurde auf 591,04 Mio. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at