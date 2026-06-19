NASDAQ Composite Index-Titel Shore Bancshares-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Shore Bancshares von vor 10 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Shore Bancshares-Investment gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Shore Bancshares-Anteilen an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 11,09 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Shore Bancshares-Aktie investiert hätte, hätte er nun 90,171 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 18.06.2026 auf 21,96 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 980,16 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 98,02 Prozent gesteigert.

Insgesamt war Shore Bancshares zuletzt 728,28 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at