So viel hätten Anleger mit einem frühen Shore Bancshares-Investment verdienen können.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Shore Bancshares-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Shore Bancshares-Aktie bei 12,11 USD. Wenn man vor 3 Jahren 10 000 USD in die Shore Bancshares-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 825,764 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 18 009,91 USD, da sich der Wert einer Shore Bancshares-Aktie am 19.11.2026 auf 21,81 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 80,10 Prozent angewachsen.

Die Marktkapitalisierung von Shore Bancshares bezifferte sich zuletzt auf 732,59 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at