NASDAQ Composite Index-Titel Shore Bancshares-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Shore Bancshares von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Shore Bancshares-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Vor 3 Jahren wurden Shore Bancshares-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 11,49 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 870,322 Shore Bancshares-Papiere. Die gehaltenen Papiere wären am 04.06.2026 18 076,59 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 20,77 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 80,77 Prozent zugenommen.

Der Shore Bancshares-Wert an der Börse wurde auf 665,91 Mio. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at