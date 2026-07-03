NASDAQ Composite Index-Titel Shore Bancshares-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Shore Bancshares von vor 3 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Shore Bancshares-Investment gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Shore Bancshares-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 11,80 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 8,475 Shore Bancshares-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 195,17 USD, da sich der Wert einer Shore Bancshares-Aktie am 02.07.2026 auf 23,03 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 95,17 Prozent angezogen.

Jüngst verzeichnete Shore Bancshares eine Marktkapitalisierung von 781,77 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at