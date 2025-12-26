NASDAQ Composite Index-Titel Shore Bancshares-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Shore Bancshares von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Shore Bancshares-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der Shore Bancshares-Aktie statt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Shore Bancshares-Anteile bei 14,59 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das Shore Bancshares-Papier investiert hätte, befänden sich nun 68,540 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Shore Bancshares-Aktie auf 18,05 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 237,15 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 23,71 Prozent zugenommen.

Der Shore Bancshares-Wert an der Börse wurde auf 604,07 Mio. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at