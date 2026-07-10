Shore Bancshares Aktie

Shore Bancshares für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 659084 / ISIN: US8251071051

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Profitable Shore Bancshares-Anlage? 10.07.2026 16:03:43

NASDAQ Composite Index-Titel Shore Bancshares-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Shore Bancshares von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Shore Bancshares gewesen.

Am 10.07.2021 wurde die Shore Bancshares-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Shore Bancshares-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 16,62 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 60,168 Shore Bancshares-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 09.07.2026 gerechnet (22,43 USD), wäre die Investition nun 1 349,58 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 34,96 Prozent vermehrt.

Zuletzt ergab sich für Shore Bancshares eine Börsenbewertung in Höhe von 741,90 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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