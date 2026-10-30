Shore Bancshares Aktie
WKN: 659084 / ISIN: US8251071051
|Lohnender Shore Bancshares-Einstieg?
|
30.10.2026 16:03:40
NASDAQ Composite Index-Titel Shore Bancshares-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Shore Bancshares von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren wurde die Shore Bancshares-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 18,48 USD. Bei einem Shore Bancshares-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 541,126 Shore Bancshares-Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 12 278,14 USD, da sich der Wert einer Shore Bancshares-Aktie am 29.10.2026 auf 22,69 USD belief. Mit einer Performance von +22,78 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Shore Bancshares war somit zuletzt am Markt 753,74 Mio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Shore Bancshares Inc.
Analysen zu Shore Bancshares Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Shore Bancshares Inc.
|22,38
|-1,37%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerKI-Sorgen bremsen: ATX geht tiefer ins Wochenende -- DAX letztlich im Minus -- Wall Street mit Verlusten -- Asiens Börsen zum Handelsende mehrheitlich schwächer - Nikkei & KOSPI tiefrot
Vor dem Wochenende gaben der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt nach. Die Wall Street gab klar nach. An den Börsen in Fernost waren überwiegend rote Vorzeichen zu sehen.