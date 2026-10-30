NASDAQ Composite Index-Titel Shore Bancshares-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Shore Bancshares von vor 5 Jahren abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in Shore Bancshares-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurde die Shore Bancshares-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 18,48 USD. Bei einem Shore Bancshares-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 541,126 Shore Bancshares-Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 12 278,14 USD, da sich der Wert einer Shore Bancshares-Aktie am 29.10.2026 auf 22,69 USD belief. Mit einer Performance von +22,78 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Shore Bancshares war somit zuletzt am Markt 753,74 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at