NASDAQ Composite Index-Titel Shore Bancshares-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Shore Bancshares von vor einem Jahr abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Shore Bancshares-Aktie gebracht.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit der Shore Bancshares-Aktie statt. Der Schlusskurs des Shore Bancshares-Papiers betrug an diesem Tag 15,34 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Shore Bancshares-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 651,890 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Shore Bancshares-Papiers auf 18,11 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 11 805,74 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 18,06 Prozent angewachsen.

Shore Bancshares war somit zuletzt am Markt 587,32 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at