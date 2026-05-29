Shore Bancshares Aktie
WKN: 659084 / ISIN: US8251071051
|Shore Bancshares-Investment im Blick
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29.05.2026 16:03:54
NASDAQ Composite Index-Titel Shore Bancshares-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Shore Bancshares von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit der Shore Bancshares-Aktie statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 14,60 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 1 000 USD in die Shore Bancshares-Aktie investierten, hätten nun 68,493 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 28.05.2026 gerechnet (20,64 USD), wäre das Investment nun 1 413,70 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 41,37 Prozent angezogen.
Shore Bancshares war somit zuletzt am Markt 682,27 Mio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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