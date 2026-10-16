Shore Bancshares Aktie

Shore Bancshares für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 659084 / ISIN: US8251071051

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Lohnende Shore Bancshares-Anlage? 16.10.2026 16:03:50

NASDAQ Composite Index-Titel Shore Bancshares-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Shore Bancshares von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren in Shore Bancshares-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS Handel mit der Shore Bancshares-Aktie statt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 15,21 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 6,575 Shore Bancshares-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Shore Bancshares-Papiers auf 22,54 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 148,19 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +48,19 Prozent.

Der Marktwert von Shore Bancshares betrug jüngst 746,66 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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