Shore Bancshares Aktie
WKN: 659084 / ISIN: US8251071051
|Lukrative Shore Bancshares-Anlage?
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24.04.2026 16:03:54
NASDAQ Composite Index-Titel Shore Bancshares-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Shore Bancshares-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Die Shore Bancshares-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Shore Bancshares-Aktie bei 11,66 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Shore Bancshares-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 857,633 Shore Bancshares-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 23.04.2026 auf 19,25 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 16 509,43 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 65,09 Prozent angezogen.
Der Shore Bancshares-Wert an der Börse wurde auf 642,72 Mio. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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