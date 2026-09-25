Shore Bancshares Aktie
WKN: 659084 / ISIN: US8251071051
|Lohnende Shore Bancshares-Investition?
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25.09.2026 16:04:00
NASDAQ Composite Index-Titel Shore Bancshares-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Shore Bancshares-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Shore Bancshares-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Shore Bancshares-Aktie bei 10,52 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Shore Bancshares-Aktie investiert hätte, hätte er nun 9,506 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Shore Bancshares-Aktie auf 22,92 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 217,87 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 117,87 Prozent.
Der Shore Bancshares-Wert an der Börse wurde auf 759,82 Mio. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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