NASDAQ Composite Index-Titel Shore Bancshares-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Shore Bancshares-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Shore Bancshares-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Die Shore Bancshares-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Shore Bancshares-Aktie bei 14,43 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Shore Bancshares-Aktie investiert, befänden sich nun 69,300 Shore Bancshares-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 22.01.2026 auf 19,00 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 316,70 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 31,67 Prozent zugenommen.

Shore Bancshares war somit zuletzt am Markt 632,20 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at