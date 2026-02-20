NASDAQ Composite Index-Titel Shore Bancshares-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Shore Bancshares-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in Shore Bancshares-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Shore Bancshares-Papier via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Shore Bancshares-Papier 14,48 USD wert. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Shore Bancshares-Aktie investiert, befänden sich nun 690,608 Shore Bancshares-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 19.02.2026 auf 19,54 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 13 494,48 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 34,94 Prozent.

Shore Bancshares erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 656,84 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at