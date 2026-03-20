Shore Bancshares Aktie

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WKN: 659084 / ISIN: US8251071051

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Frühe Anlage 20.03.2026 16:03:58

NASDAQ Composite Index-Titel Shore Bancshares-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Shore Bancshares-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Shore Bancshares eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 5 Jahren wurde das Shore Bancshares-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor standen Shore Bancshares-Anteile letztlich bei 17,63 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Shore Bancshares-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 5,672 Shore Bancshares-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 19.03.2026 auf 17,89 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 101,47 USD wert. Die Steigerung von 100 USD zu 101,47 USD entspricht einer Performance von +1,47 Prozent.

Der Marktwert von Shore Bancshares betrug jüngst 595,99 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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