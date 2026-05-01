NASDAQ Composite Index-Titel Shore Bancshares-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Shore Bancshares-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Wer vor Jahren in Shore Bancshares-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurde die Shore Bancshares-Aktie feiertags-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Shore Bancshares-Papier 13,91 USD wert. Wenn man vor 1 Jahr 100 USD in die Shore Bancshares-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 7,189 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Shore Bancshares-Papiers auf 19,30 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 138,75 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +38,75 Prozent.

Shore Bancshares wurde jüngst mit einem Börsenwert von 640,99 Mio. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at