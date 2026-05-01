Shore Bancshares Aktie
WKN: 659084 / ISIN: US8251071051
|Frühe Anlage
|
01.05.2026 16:04:11
NASDAQ Composite Index-Titel Shore Bancshares-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Shore Bancshares-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr wurde die Shore Bancshares-Aktie feiertags-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Shore Bancshares-Papier 13,91 USD wert. Wenn man vor 1 Jahr 100 USD in die Shore Bancshares-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 7,189 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Shore Bancshares-Papiers auf 19,30 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 138,75 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +38,75 Prozent.
Shore Bancshares wurde jüngst mit einem Börsenwert von 640,99 Mio. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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