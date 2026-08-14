Shore Bancshares Aktie

Shore Bancshares für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 659084 / ISIN: US8251071051

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Shore Bancshares-Anlage unter der Lupe 14.08.2026 16:03:49

NASDAQ Composite Index-Titel Shore Bancshares-Aktie: So viel hätte eine Investition in Shore Bancshares von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Shore Bancshares gewesen.

Das Shore Bancshares-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen Shore Bancshares-Anteile letztlich bei 11,60 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Shore Bancshares-Aktie investiert hätte, hätte er nun 8,621 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 206,38 USD, da sich der Wert eines Shore Bancshares-Anteils am 13.08.2026 auf 23,94 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 106,38 Prozent.

Der Börsenwert von Shore Bancshares belief sich jüngst auf 803,70 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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