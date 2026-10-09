NASDAQ Composite Index-Titel Shore Bancshares-Aktie: So viel hätte eine Investition in Shore Bancshares von vor 10 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Shore Bancshares-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurde das Shore Bancshares-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Shore Bancshares-Anteile bei 11,79 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Shore Bancshares-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 848,176 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Shore Bancshares-Papiers auf 22,58 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 19 151,82 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 91,52 Prozent.

Shore Bancshares erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 747,54 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at