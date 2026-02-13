Shore Bancshares Aktie
NASDAQ Composite Index-Titel Shore Bancshares-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Shore Bancshares-Investment von vor 3 Jahren verdient
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit Shore Bancshares-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war die Shore Bancshares-Aktie an diesem Tag 17,48 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 57,208 Shore Bancshares-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 125,86 USD, da sich der Wert eines Shore Bancshares-Anteils am 12.02.2026 auf 19,68 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 12,59 Prozent vermehrt.
Jüngst verzeichnete Shore Bancshares eine Marktkapitalisierung von 660,18 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
