NASDAQ Composite Index-Titel Shore Bancshares-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Shore Bancshares-Investment von vor einem Jahr verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Shore Bancshares-Aktie Investoren gebracht.

Das Shore Bancshares-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 16,60 USD wert. Bei einem 100-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 6,024 Shore Bancshares-Papiere. Die gehaltenen Shore Bancshares-Papiere wären am 05.02.2026 120,66 USD wert, da der Schlussstand 20,03 USD betrug. Damit wäre die Investition 20,66 Prozent mehr wert.

Der Börsenwert von Shore Bancshares belief sich zuletzt auf 671,24 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at