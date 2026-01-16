NASDAQ Composite Index-Titel Shore Bancshares-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Shore Bancshares von vor 3 Jahren verdient

Am 13.01.2023 wurde die Shore Bancshares-Aktie via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 17,75 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Shore Bancshares-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 5,634 Shore Bancshares-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Shore Bancshares-Aktie auf 18,44 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 103,89 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 3,89 Prozent angezogen.

Am Markt war Shore Bancshares jüngst 604,33 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

