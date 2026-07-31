Shore Bancshares Aktie

Shore Bancshares für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 659084 / ISIN: US8251071051

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Shore Bancshares-Investment im Blick 31.07.2026 16:08:22

NASDAQ Composite Index-Titel Shore Bancshares-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Shore Bancshares von vor 3 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Shore Bancshares-Aktien gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Shore Bancshares-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 11,90 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Shore Bancshares-Aktie investiert, befänden sich nun 84,034 Shore Bancshares-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 30.07.2026 auf 24,45 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 054,62 USD wert. Die Steigerung von 1 000 USD zu 2 054,62 USD entspricht einer Performance von +105,46 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Shore Bancshares bezifferte sich zuletzt auf 817,37 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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