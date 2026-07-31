Shore Bancshares Aktie
WKN: 659084 / ISIN: US8251071051
|Shore Bancshares-Investment im Blick
|
31.07.2026 16:08:22
NASDAQ Composite Index-Titel Shore Bancshares-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Shore Bancshares von vor 3 Jahren verdient
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Shore Bancshares-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 11,90 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Shore Bancshares-Aktie investiert, befänden sich nun 84,034 Shore Bancshares-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 30.07.2026 auf 24,45 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 054,62 USD wert. Die Steigerung von 1 000 USD zu 2 054,62 USD entspricht einer Performance von +105,46 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Shore Bancshares bezifferte sich zuletzt auf 817,37 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!