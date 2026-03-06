NASDAQ Composite Index-Titel Shore Bancshares-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Shore Bancshares von vor einem Jahr verdient

Am 06.03.2025 wurde das Shore Bancshares-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 14,12 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 70,822 Shore Bancshares-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 279,75 USD, da sich der Wert eines Shore Bancshares-Anteils am 05.03.2026 auf 18,07 USD belief. Das entspricht einem Plus von 27,97 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Shore Bancshares bezifferte sich zuletzt auf 615,28 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at