NASDAQ Composite Index-Titel Shore Bancshares-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Shore Bancshares von vor einem Jahr verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Shore Bancshares-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit dem Shore Bancshares-Papier statt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 15,61 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die Shore Bancshares-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 640,615 Shore Bancshares-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Shore Bancshares-Aktie auf 22,80 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 14 606,02 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +46,06 Prozent.

Der Börsenwert von Shore Bancshares belief sich jüngst auf 761,85 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at