SIGA Technologies Aktie

SIGA Technologies für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 919473 / ISIN: US8269171067

Rentabler SIGA Technologies-Einstieg? 16.02.2026 16:03:54

NASDAQ Composite Index-Titel SIGA Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SIGA Technologies von vor 10 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in SIGA Technologies-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Die SIGA Technologies-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 0,38 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die SIGA Technologies-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 26 197,899 SIGA Technologies-Aktien. Die gehaltenen SIGA Technologies-Papiere wären am 13.02.2026 177 883,73 USD wert, da der Schlussstand 6,79 USD betrug. Damit hätte sich die Investition um 1 678,84 Prozent vermehrt.

Der Marktwert von SIGA Technologies betrug jüngst 485,67 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu SIGA Technologies Inc.

Analysen zu SIGA Technologies Inc.

Aktien in diesem Artikel

SIGA Technologies Inc. 6,79 1,65% SIGA Technologies Inc.

