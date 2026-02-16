NASDAQ Composite Index-Titel SIGA Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SIGA Technologies von vor 10 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in SIGA Technologies-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Die SIGA Technologies-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 0,38 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die SIGA Technologies-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 26 197,899 SIGA Technologies-Aktien. Die gehaltenen SIGA Technologies-Papiere wären am 13.02.2026 177 883,73 USD wert, da der Schlussstand 6,79 USD betrug. Damit hätte sich die Investition um 1 678,84 Prozent vermehrt.

Der Marktwert von SIGA Technologies betrug jüngst 485,67 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at