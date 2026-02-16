SIGA Technologies Aktie
WKN: 919473 / ISIN: US8269171067
|Rentabler SIGA Technologies-Einstieg?
|
16.02.2026 16:03:54
NASDAQ Composite Index-Titel SIGA Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SIGA Technologies von vor 10 Jahren eingebracht
Die SIGA Technologies-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 0,38 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die SIGA Technologies-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 26 197,899 SIGA Technologies-Aktien. Die gehaltenen SIGA Technologies-Papiere wären am 13.02.2026 177 883,73 USD wert, da der Schlussstand 6,79 USD betrug. Damit hätte sich die Investition um 1 678,84 Prozent vermehrt.
Der Marktwert von SIGA Technologies betrug jüngst 485,67 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Aktien in diesem Artikel
|SIGA Technologies Inc.
|6,79
|1,65%
