SIGA Technologies Aktie
WKN: 919473 / ISIN: US8269171067
|SIGA Technologies-Anlage
|
03.08.2026 16:03:30
NASDAQ Composite Index-Titel SIGA Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein SIGA Technologies-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit SIGA Technologies-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 1,93 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 5 192,405 SIGA Technologies-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 31.07.2026 auf 3,27 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 16 979,16 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 69,79 Prozent gleich.
SIGA Technologies war somit zuletzt am Markt 234,54 Mio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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